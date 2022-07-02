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لبنان

الحرارة إلى ارتفاع... كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟

Lebanon 24
02-07-2022 | 02:27
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يؤثر طقس صيفي اعتيادي على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة وتتمحور حول المعدلات الموسمية وتكون حارة قليلاً نهارا ومعتدلة ليلاً ولا موجات حرّ في المدى المنظور.

تفاصيل طقس اليوم السبت:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و٣٠ درجة بقاعا بين ١٤ و٣٣ درجة  وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٥ و٢٦ درجة. 
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٢- الجو: قليل السحب اجمالا، تتشكل بعض السحب والضباب الخفيف على المرتفعات 
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٨ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الاحد:
 
طقس قليل السحب اجمالاً مع تشكل ضباب خفيف على الجبال والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٢ و٣١ درجة ساحلا، بين  ١٦ و٣٣ بقاعاً وبين ١٥ و٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح  شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س.

الاثنين:
 
طقس قليل السحب اجمالاً مع تشكل ضباب محلي على الجبال والحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلا، بين  ١٦ و٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح  شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س.
 
 
(ال بي سي)
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