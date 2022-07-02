ميقاتي اطّلع على أجواء الامتحانات الرسمية في مركز سرطان الأطفال "سان جود"

جال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بمشاركة وزير التربية عباس الحلبي على مركز سرطان الأطفال "سان جود" في الجامعة الأميركية في بيروت، حيث تجري الإمتحانات الرسميّة لشهادة الثانوية العامّة.

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واطّلع الرئيس ميقاتي على سير الامتحانات هناك، كما تحدث مع عددٍ من الطلاب الذين يجرون الامتحانات ضمن أجواء وترتيبات تتناسب مع أوضاعهم.



الرئيس ميقاتي



وقال الرئيس ميقاتي: "وجودنا هنا اليوم رسالة دعم لهؤلاء الطلاب الذين يشكلون نموذجا حيا للمثابرة والاصرار والنضال والعزم. هؤلاء الطلاب الذين يكافحون للشفاء باذن الله يقدمون رسالة بأن ارادة الحياة أقوى من كل الصعوبات وبأن الحياة مسيرة كفاح مستمرة مهما بلغت الصعوبات".

وأضاف: "هؤلاء الطلاب يوجهون رسالة بالغة الاهمية من خلال اصرارهم على التعلم والنجاح والسير على دروب الحياة مهما كانت الصعوبات ، وهم سينتصرون وسيعودون الى حياتهم الطبيعية لاكمال مسيرة النجاح على دروب المستقبل الواعد باذن الله.

وفي هذه المناسبة لا بد من شكر جميع القيمين على هدا المركز الذي يعطي اشارة ان لبنان بخير طالما باستطاعته ان يكون الى جانب مرضاه لشفائهم. والجامعة الاميركية في بيروت هي منارة للعام من اكثر من 150 عاما ولا تزال مستمرة".

وتابع: "التحدي الكبير امامنا كان انجاز عام دراسي طبيعي بهمة معالي الوزير وتعاون الاساتذة، وأوكد اليوم ان كل التعهدات التي قدمها معالي الوزير وهي محقة لهم مضمونة وستنفذ. لقد تميز لبنان دوما بالكلمة والتعليم والاستشفاء وهي خصائص لا يمكن ان تتغير او تتبدل مهما قست الظروف وصعبت الحياة. وباذن الله وتعاون الجميع سنخرج من هذه المحنة الصعبة التي يمر بها وطننا، وسيستعيد عافيته، كما هؤلاء الطلاب باذن الله".



وختم ميقاتي متوجهاً الى الطلاب بالقول: "أنتم القدوة في ايمانكم واصراركم على حب الحياة والنجاح. وفقكم الله".

الوزير الحلبي

بدوره، قال وزير التربية: "جئنا مع دولة الرئيس لنشد على ايدي طلابنا الذين يعطوننا الامل .نتوجه بالتحية الى الجامعة الاميركية اولا، والى هذا المركز الذي له رسالة انسانية باطبائه وادارته وجميع العاملين فيه، كما نؤكد للاساتذة بان حقوقهم كما تفضل دولة الرئيس محفوظة ونحن على عتبة مرحلة التصحيح لنيل كل طالب جزاء نشاطه ونجاحه ومثابرته".