انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب مع عون في بعبدا

انطلق، عند الساعة 9.30 صباحاً، اجتماع وزراء الخارجية العرب مع رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، وذلك بمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ويسبُق هذا اللقاء، الاجتماع التشاوري الذي سيعقده الوزراء، اليوم السبت، في فندق الحبتور، سن الفيل. وبعد ذلك، سينتقل الوفد إلى قصر الرئاسة الثانية في عين التينة حيثُ سيعقد لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

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وعند الساعة 3 ظهراً، سيعقد مؤتمر صحفي مشترك بين أبو الغيط ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب.

ويوم أمس، أقام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مأدبة عشاء اقامها في السراي الحكومي تكريماً لوزراء الخارجية العرب لمناسبة انعقاد اجتماعهم في بيروت.

وفي كلمة له، جدد ميقاتي تأكيد التزام لبنان بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية، بما يرسخ سياسة النأي بالنفس تجاه اي خلاف عربي وبسط سيادة الدولة على كامل ارضها ، ومنع الاساءة الى الدول العربية او تهديد أمنها".



وناشد "الأشقاء العرب وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي احتضان لبنان وشعبه الشقيق وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه".