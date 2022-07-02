عون يلتقي وزير خارجية الكويت: نستبشر خيراً دائماً من عودة العرب

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على "أهمية تعلق لبنان بعلاقاته الأخوية مع الاشقاء العرب، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي"، مشدداً على أن "اللبنانيين يستبشرون خيراً دائما من عودة العرب الى لبنان".

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وشدّد عون على أنّ "الحكومة اللبنانية ملتزمة اتخاذ الإجراءات اللازمة المطلوبة لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، على إثر المبادرة الكويتية لرأب الصدع"، شاكراً لدولة الكويت، بصورة خاصة، دعمها الدائم للبنان لا سيما خلال الأزمات الصعبة التي يمر بها، مبديا سروره لتلبية وزراء الخارجية العرب الدعوة للقدوم الى لبنان.



كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير خارجية الكويت الشيخ الدكتور ناصر المحمد الصباح، الذي حضر الى لبنان، الى جانب عدد من وزراء الخارجية العرب للمشاركة في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية الذي يعقد في بيروت.



ونقل وزير الخارجية الكويتي الى الرئيس عون رسالة من ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابرالصباح اشاد فيها "بالروابط التاريخية التي تجمع بلدينا الشقيقين"، مشددا "على التطلع المشترك لتعزيزها والارتقاء بأطر التعاون بينهما الى أفاق أرحب لما فيه مصلحتهما". وشدّد عون على أنّ "الحكومة اللبنانية ملتزمة اتخاذ الإجراءات اللازمة المطلوبة لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، على إثر المبادرة الكويتية لرأب الصدع"، شاكراً لدولة الكويت، بصورة خاصة، دعمها الدائم للبنان لا سيما خلال الأزمات الصعبة التي يمر بها، مبديا سروره لتلبية وزراء الخارجية العرب الدعوة للقدوم الى لبنان.كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير خارجية الكويت الشيخ الدكتور ناصر المحمد الصباح، الذي حضر الى لبنان، الى جانب عدد من وزراء الخارجية العرب للمشاركة في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية الذي يعقد في بيروت.ونقل وزير الخارجية الكويتي الى الرئيس عون رسالة من ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابرالصباح اشاد فيها "بالروابط التاريخية التي تجمع بلدينا الشقيقين"، مشددا "على التطلع المشترك لتعزيزها والارتقاء بأطر التعاون بينهما الى أفاق أرحب لما فيه مصلحتهما".

وأشار ولي العهد الكويتي في رسالته "الى التعاطي الإيجابي من قبل الجمهورية اللبنانية مع المبادرة الكويتية التي سعت لرأب الصدع وعودة العلاقات الخليجية-اللبنانية وإعادة بناء جسور الثقة مع الجمهورية اللبنانية".



وقائع اللقاء



وفي مستهل اللقاء، شكر الوزير الكويتي رئيس الجمهورية على الاستقبال، ناقلاً إليه تحيات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد، "واعتزازهما بالعلاقات التي تربط الكويت بلبنان، وبعلاقات الاخوة مع فخامتكم، كما وبالتواصل المستمر بين البلدين والقيادتين والشعبين"، إضافة الى "تهنئة القيادة الكويتية على اجراء الانتخابات النيابية وتسمية رئيس وزراء لتشكيل الحكومة اللبنانية".