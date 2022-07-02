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لبنان

بيان للجيش حول إقتحام شخص أحد مراكزه في طرابلس.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
02-07-2022 | 03:19
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صدر عن قيادة الجيش البيان التالي:
 
بتاريخ ٢ / ٧ / ٢٠٢٢ فجراً في منطقة الريفا- طرابلس، حاول المواطن (ن.م.) اقتحام مركز للجيش حاملاً سكينًا وحقيبةً. وعندما تقدم منه عنصر الحرس لإيقافه، أقدم المواطن على طعنه عدة مرات في أنحاء مختلفة من جسمه. على الفور، أطلق عنصر آخر النار على المعتدي، ما أدى إلى مقتله.
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نُقل العسكري الجريح إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة وحالته الصحية مستقرة، فيما يجري الكشف على الحقيبة من قبل خبير متفجرات.
بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادثة.
 
وكان "لبنان 24"، أفاد أنّ أحد الاشخاص دخل مركز الجيش وطعن عسكريا، ليقوم عناصر الجيش بإطلاق النار عليه وقتله. لقراءة هذا الخبر الرجاء الضغط هنا
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