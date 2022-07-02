ترسيم الحدود البحرية: المأزق الاسرائيلي لا يقل عن الارباك اللبناني

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تتباين الآراء في الداخل حول كيفية تعامل لبنان مع ترسيم الحدود البحرية، في حين ان الملف المذكور شائك كونه يرتبط بحسابات إقليمية ودولية، لذلك تشير معطيات خارجية عن مأزق يعاني منه الكيان الاسرائيلي لا يقل شأنا عن الضياع اللبناني.في هذا الإطار، تشير معلومات إلى مصاعب تعترض شركة "Energean" التي قامت بتثبيت منصة استخراج الغاز في شمال حقل كاريش المتنازع عليه ذلك أن مدة الاستكشاف المبرم مع حكومة الاحتلال تنتهي مفاعيله في أيلول المقبل ،بناء عليه، تؤكد مصادر مطلعة بان الشركة التي اعتمدها كيان العدو فضلا عن كونها يونانية - بريطانية وناشطة في استكشاف حقول الغاز والنفط و الغاز ، بدأت تشعر باعباء العمل في حقل كاريش من دون تأمين غطاء حماية يتجاوز الضمانات الاسرائيلية، خصوصا في ظل مواقف السيد حسن نصرالله التصعيدية و التي اعلن في واحدة منها القدرة على استهداف المنصة في حال ثبت الاعتداء على السيادة اللبنانية.