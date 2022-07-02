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لبنان

بطريقة لا تخطر على البال...يروّج المخدّرات على طول الأوتوستراد الممتد من ميرنا الشالوحي الى سد البوشرية!

Lebanon 24
02-07-2022 | 03:57
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اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العامة انه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة، توافرت معلومات لها حول نشاط مجهول بترويج المخدرات سيرا على الأقدام على الأوتوستراد الممتد من ميرنا الشالوحي الى سد البوشرية.
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 نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت الى تحديد هويته، ويدعى إ. أ. (مواليد عام 1984، سوري) وأعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيداً لتوقيفه.

وبتاريخ 28-6-2022 وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة سد البوشرية أثناء قيامه بترويج المخدرات سيراً على الأقدام. بتفتيشه عثر بحوزته على:

- /6/ مظاريف تحتوي مادة الكوكايين زنتها /12,6/غ.

- /4/ مظاريف بداخلها مادة الهيرويين زنتها /7,2/ غ، مبلغ مالي وهاتف خلوي.

وبتفتيش مكان إقامته الكائن في محلة سد البوشرية تم ضبط ما يلي:

/6/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنتها /22,8/غ.
قطعة من مادة حشيشة الكيف زنتها حوالى /41,4/ غ.
مبلغ مالي وهاتف خلوي.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات سيراً على الأقدام لعدد من الزبائن على الأوتوستراد الممتد من محلة ميرنا الشالوحي الى محلة سد البوشرية.

وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء".
 
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