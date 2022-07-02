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لبنان

من 675 ألف ليرة.. هل سيزداد الحدّ الأدنى للأجور؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-07-2022 | 04:15
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أقرّ أحد الوزراء في اجتماعٍ تشاوري أنه "لا وجود إمكانية حالياً لرفع الحدّ الأدنى للأجور"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر مرتبطٌ بمسار حكومي ومالي طويل في ظل الأزمة القائمة". 
وأضاف: "هناك مشكلة في أجور القطاع العام، في حين أن القطاع الخاص يتّسم بمرونة أكثر، والتعديلات طرأت بشكل لافت على الأجور في ذلك القطاع".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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