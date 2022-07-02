من 675 ألف ليرة.. هل سيزداد الحدّ الأدنى للأجور؟

أقرّ أحد الوزراء في اجتماعٍ تشاوري أنه "لا وجود إمكانية حالياً لرفع الحدّ الأدنى للأجور"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر مرتبطٌ بمسار حكومي ومالي طويل في ظل الأزمة القائمة".

وأضاف: "هناك مشكلة في أجور القطاع العام، في حين أن القطاع الخاص يتّسم بمرونة أكثر، والتعديلات طرأت بشكل لافت على الأجور في ذلك القطاع".