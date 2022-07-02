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لبنان

شخص مشنوق داخل محل في عرمون... ما القصة؟

Lebanon 24
02-07-2022 | 04:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على احد الاشخاص من التابعية السورية مشنوقاً داخل محل لبيع الادوات الصحية في منطقة عرمون، قرب محطة الزهيري، حيث حضرت على الفور القوى الامنية، وتعمل على التحقيق في الحادثة.
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يذكر ان المتوفي هو موظف في المحل المذكور.
 
 
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عرمون

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