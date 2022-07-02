اجتماع وزراء الخارجية العرب ينطلق.. ما هو الموضوع الذي سيُركّز عليه لبنان؟

انطلق عند الساعة 11.00 من صباح اليوم في فندق الحبتور - سن الفيل، اجتماع وزراء الخارجية العرب بمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

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ونقلت قناة الـ"MTV" عن مصادر في وزارة الخارجية قولها إنّ "الموضوع الأساسي الذي سيطرحه لبنان، اليوم في الاجتماع، هو موضوع النازحين السوريين".



كذلك، قالت مصادر دبلوماسية للـMTV" بأن "وجهة النّظر العربية إزاء لبنان لا تزال على حالها، وتربط التغيير الجذري بالموقف العربي بإجراء الإصلاحات المطلوبة".

وسبق الاجتماع المنعقد في سن الفيل، لقاء موسّع لوزراء الخارجية، صباح اليوم، مع رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا.

ومن المقرر أن يزور الوفد العربي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، كما سيُعقد مؤتمر صحفي مشترك بين أبو الغيط ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب عند الساعة 3 ظهراً.