Advertisement

لبنان

خلف: لن نقبل بحكومة تختزل المجلس النيابي

Lebanon 24
02-07-2022 | 04:24
A-
A+
Doc-P-967745-637923585829380741.jpg
Doc-P-967745-637923585829380741.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر النائب ملحم خلف ان "نواب التغيير الثلاثة عشر هم نموذج للديموقراطية التي تتمثل بتعدد الآراء والتشاور والبحث لأخذ المواقف، خلافا لما تمثله الأحزاب التي تتبع رأي الزعيم".
 
ورأى في حديث عبر "صوت كل لبنان"، أن "الديموقراطية داخل البرلمان اللبناني غير سليمة، وأن الطبقة السياسية قوية في المحاصصة إلا أنها الأضعف في خدمة شعبها".
Advertisement
 
وشدد على "وجوب أن تتشكل الحكومة العتيدة سريعا وتكون إنقاذية تتضمن وزراء من أصحاب الكفاءة والرؤية والخبرة العالية"، وأوضح أن "قرار التغييريين بعدم المشاركة في الحكومة ناتج من احترام مبدأ فصل السلطات". وقال: "لن نقبل بحكومة تختزل المجلس النيابي ولا يمكن ان نقبل بتكرار هذا الفشل المتراكم منذ سنوات".
 
وعن القطاع المصرفي وأموال المودعين، قال: "لا أحد لديه الصلاحيات للتفاوض على حقوق الناس والتطاول على أموالهم، والمس بأموال المودعين مرفوض لأن الفجوة التي حصلت لا يتحملها المودع".
 
أضاف: "ننتظر الرئيس نجيب ميقاتي ليقدم خطة التعافي الجديدة فندرسها بتأن بعد ان طرأت عليها بعض التعديلات".
 
وردا على سؤال عن تحقيق مرفأ بيروت، اعتبر أن "السياسيين اعتادوا عدم المساءلة ومبدأ اللاعدالة، وهذا ما يفسر عرقلة التحقيق في هذه الجريمة"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2022-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:54 | 2022-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2022-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:59 | 2022-07-02
14:11 | 2022-07-02
15:59 | 2022-07-02
15:56 | 2022-07-02
14:55 | 2022-07-02
14:06 | 2022-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website