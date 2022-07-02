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لبنان

تأخير إقلاع طائرة متوجهة إلى فرنسا... ما السبب؟

Lebanon 24
02-07-2022 | 04:42
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كشف رئيس مطار بيروت فادي الحسن لـ"الجديد"، أنّه حصل تأخير في اقلاع طائرة تابعة لطيران الشرق الاوسط متوجهة الى فرنسا بسبب اضراب عمال قسم الحرائق في شركة "adp" الفرنسية.
 
 
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فادي الحسن

المطار

فرنسا

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