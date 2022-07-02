تأخير إقلاع طائرة متوجهة إلى فرنسا... ما السبب؟

كشف رئيس مطار بيروت فادي الحسن لـ"الجديد"، أنّه حصل تأخير في اقلاع طائرة تابعة لطيران الشرق الاوسط متوجهة الى فرنسا بسبب اضراب عمال قسم الحرائق في شركة "adp" الفرنسية.

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