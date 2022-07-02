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لبنان

ميقاتي يزور الراعي في الديمان

Lebanon 24
02-07-2022 | 05:08
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زار الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، عند الساعة 12 من ظهر اليوم، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، حيثُ عقدت خلوة بين الطرفين. 
 
 
صورٌ من لقاء ميقاتي والراعي:
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لبنان

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