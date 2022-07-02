ميقاتي يزور الراعي في الديمان

زار الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، عند الساعة 12 من ظهر اليوم، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، حيثُ عقدت خلوة بين الطرفين.

صورٌ من لقاء ميقاتي والراعي: