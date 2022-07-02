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لبنان

مأساة في صور.. حادث سيرٍ يسلب شاباً حياته! (صورة)

Lebanon 24
02-07-2022 | 05:13
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توفيَ الشاب خليل دبوق من بلدة البرج الشمالي - صور، إثر إصابته بجروحٍ نتيجة حادث سيرٍ تعرض له قبل فترة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.
 
- صورة الشاب المتوفي خليل دبوق -
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