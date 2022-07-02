مأساة في صور.. حادث سيرٍ يسلب شاباً حياته! (صورة)

توفيَ الشاب خليل دبوق من بلدة البرج الشمالي - صور، إثر إصابته بجروحٍ نتيجة حادث سيرٍ تعرض له قبل فترة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.

- صورة الشاب المتوفي خليل دبوق -