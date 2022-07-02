Advertisement

لبنان

توتر في طرابلس وإطلاق نار كثيف.. إليكم ما يجري هناك (فيديو)

Lebanon 24
02-07-2022 | 05:35
A-
A+
Doc-P-967762-637923622424380380.jpg
Doc-P-967762-637923622424380380.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشهدُ منطقة الريفا - طرابلس، توتراً كبيراً، وذلك عقب حادثة مقتل الشاب نور الدندشي، صباح اليوم السبت في المنطقة.
 
وأفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال بأن أصوات الرصاص الكثيف تُسمع في أرجاء منطقة الريفا، فيما تنفذ وحدات من الجيش انتشاراً كثيفاً لضبط الوضع.
Advertisement
 
وكان الشاب من آل دندشي، أقدم على الدخول، فجر اليوم، إلى مركز تابع للجيش في منطقة الريفا، وقام بطعن أحد العسكريين. وعندها، بادر عناصر الجيش إلى إطلاق النار باتجاهه ما أدى إلى مقتله على الفور.
 
ولاحقاً، أصدرت قيادة الجيش البيان التالي: "بتاريخ 2 / 7 / 2022 فجراً في منطقة الريفا - طرابلس، حاول المواطن (ن.م.) اقتحام مركز للجيش حاملاً سكينًا وحقيبةً. وعندما تقدم منه عنصر الحرس لإيقافه، أقدم المواطن على طعنه عدة مرات في أنحاء مختلفة من جسمه. على الفور، أطلق عنصر آخر النار على المعتدي، ما أدى إلى مقتله.
 
ونُقل العسكري الجريح إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة وحالته الصحية مستقرة، فيما يجري الكشف على الحقيبة من قبل خبير متفجرات. بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادثة".
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2022-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:54 | 2022-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2022-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:59 | 2022-07-02
14:11 | 2022-07-02
15:59 | 2022-07-02
15:56 | 2022-07-02
14:55 | 2022-07-02
14:06 | 2022-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website