توتر في طرابلس وإطلاق نار كثيف.. إليكم ما يجري هناك (فيديو)

تشهدُ منطقة الريفا - طرابلس، توتراً كبيراً، وذلك عقب حادثة مقتل الشاب نور الدندشي، صباح اليوم السبت في المنطقة.

وأفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال بأن أصوات الرصاص الكثيف تُسمع في أرجاء منطقة الريفا، فيما تنفذ وحدات من الجيش انتشاراً كثيفاً لضبط الوضع.

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وكان الشاب من آل دندشي، أقدم على الدخول، فجر اليوم، إلى مركز تابع للجيش في منطقة الريفا، وقام بطعن أحد العسكريين. وعندها، بادر عناصر الجيش إلى إطلاق النار باتجاهه ما أدى إلى مقتله على الفور.

ولاحقاً، أصدرت قيادة الجيش البيان التالي: "بتاريخ 2 / 7 / 2022 فجراً في منطقة الريفا - طرابلس، حاول المواطن (ن.م.) اقتحام مركز للجيش حاملاً سكينًا وحقيبةً. وعندما تقدم منه عنصر الحرس لإيقافه، أقدم المواطن على طعنه عدة مرات في أنحاء مختلفة من جسمه. على الفور، أطلق عنصر آخر النار على المعتدي، ما أدى إلى مقتله.

ونُقل العسكري الجريح إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة وحالته الصحية مستقرة، فيما يجري الكشف على الحقيبة من قبل خبير متفجرات. بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادثة".