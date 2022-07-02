وزير الطاقة يزور القاهرة والعراق.. هذه تفاصيل جولته

يُغادر وزير الطاقة والمياه وليد فياض مساء الى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الموسع في قطاع المياه والصرف الصحي بدعوة من نظيره وزير المياه الفلسطيني ورئيس شبكة خبراء المياه العربية المهندس مازن غنيم.

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ويخصص الاجتماع الذي يُعقد في مقر جامعة الدول العربية لعرض دراسة تقييم أضرار قطاع المياه والصرف الصحي في غزة جراء العدوان للإسرائيلي.



ويلقي الوزير فياض كلمة لبنان كرئيس للمجلس الوزاري العربي للمياه لهذا العام، يعرض خلالها وضع المنطقة في اطار قطاع المياه وأهميته وتداعيات الحرب الاسرائيلية على غزة في قطاع المياه والصرف الصحي .



ويتضمن النهار الطويل اي غداً الاحد 3 تموز سلسلة لقاءات وكلمات تتمحور حول قطاع المياه وتقييم الاضرار التي تلحق به على كافة المستويات.

كما سيلتقي الوزير فياض على هامش المؤتمر نظيره المصري وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا حيث سيتناول البحث موضوع تصدير الغاز من مصر الى لبنان خصوصاً بعد التوقيع الأخير للعقد في 21 حزيران المنصرم والذي جرى في وزارة الطاقة والمياه في بيروت.

ويتوجه الوزير فياض الى بغداد عاصمة العراق عقب زيارة القاهرة تلبية لدعوة نظيره وزير النفط العراقي المهندس احسان عبد الجبار إسماعيل لإجراء محادثات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وخصوصاً لجهة تمديد وتطوير العقد الموقع وتمتين الشراكة بين لبنان والعراق بغية استمرار توريد الفيول لزوم معامل الانتاج التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان.