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لبنان

عون يستقبل المشاركين في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب: لبنان متمسك بثرواته المائية والنفطية والغازية

Lebanon 24
02-07-2022 | 05:39
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أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن "لبنان على رغم ظروفه الصعبة مصمم على إيجاد الحلول للخروج من أزماته وهو يتمسك بثرواته المائية والنفطية والغازية".
 
وقال خلال استقباله المشاركين في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،: "التعاون والتضامن بين الدول العربية مهم في ظل ما تشهد دولنا من أزمات وضغوط وتحولات، والقضية الفلسطينية في مقدمة الاهتمامات، وأيضا معاناة بعض الدول العربية وشعوبها من الحروب".
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وأضاف عون: "لبنان لم يعد قادرا على تحمل أعباء الأعداد الكبرى للاجئين والنازحين على ارضه، ونأمل منكم المساعدة لمواجهة هذه التحديات".
 
بدوره أكد أبو الغيط أن "انعقاد اللقاء في بيروت مغزاه ان الدول العربية تقف الى جانب لبنان وقيادته السياسية وشعبه، مع الأمل أن يتجاوز هذا البلد الجميل وتاريخه المديد المشاكل الاقتصادية والسياسية التي يعاني منها".
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