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لبنان

كلامٌ عن اشتباك مسلح بين الجيش والأهالي في طرابلس.. ما حقيقته؟

Lebanon 24
02-07-2022 | 06:54
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نفذت وحدات من الجيش انتشاراً واسعاً في منطقة القبة - طرابلس، وذلك عقبَ إطلاق النار الذي شهدته المنطقة احتجاجاً على مقتل شخصٍ من آل الدندشي، اليوم، بعد هجوم نفذه على مركز عسكري في المدينة.
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وأشار مندوب "لبنان24" إلى أن الوحدات العسكرية انتشرت في مختلف شوارع القبة من عند المستشفى الحكومي وصولاً إلى الريجي، بالإضافة إلى جميع الطرقات المؤدية لمنطقة الريفا. 

ووفقاً للمعلومات، فقد تمكن الجيش من توقيف شخصين على خلفية إطلاق الرصاص، في حين أصيب شخصان آخران بالرصاص الطائش وتم نقلهما إلى المستشفى. 

مع هذا، فقد نفت مصادر أمنية لـ"لبنان24" ما أشيع عن حصول اشتباكات بين الجيش وأشخاص من آل الدندشي، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية من الصحة جملة وتفصيلاً. 
 
 
 
 

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