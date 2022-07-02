السفارة الهندية في بيروت تحتفل باليوم العالمي الثامن لليوغا

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نظمت سفارة الهند في بيروت في مناسبة مرور 75 عامًا على استقلال الهند وجزءا من الاحتفالات باليوم العالمي الثامن لليوغا 2022،نشاطا في هذه المناسبة مساء أمس قرب شاطئ صور. بالتعاون مع Rest House Tyr Hotel & Resort وعدد من الشركاء المحليين، في حضور مدير الفندق والمنتجع حليم حداد، المسؤولة عن العلاقات العامة وتطوير الأعمال بان خليفة، وكبير المسؤولين الطبيين في "اليونيفيل" الدكتور بينود شارما، وعدد كبير من اللبنانيين وضباط "اليونيفيل".وشكر السفير الدكتور سهيل أجاز خان في كلمته الترحيبية "رست هاوس - صور" Rest House Tyre Hotel & Resort على "استضافته لهذا النشاط الذي أقيم للمرة الاولى في مدينة صور التي تعتير إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم".ورحب ايضا بـ"جميع المشاركين الذين أظهروا الكثير من الحماسة للمشاركة في جلسة اليوغا".وألقى الضوء على "أهمية ممارسة اليوغا في الحياة اليومية".وأدار عدد من مدرسي اليوغا في لبنان - سريكومار ورولا غدار وجوزيان عازار -جلسات اليوغا التي استمرت قلارابة 45 دقيقة.واختتمت الفعالية بتوزيع دروع تقديرية وشهادات وكتب عن اليوغا لفريق " Rest House " ومدرسي اليوغا. ووزعت ايضا حصائر اليوغا والقمصان على المشاركين. تم تقديم المرطبات الخفيفة للمشاركين".