لجنة القضايا العربية في نقابة محامي طرابلس زارت مخيم نهر البارد

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زار وفد من لجنة القضايا العربية في نقابة المحامين في طرابلس برئاسة مقرر اللجنة المحامي عبدالناصر المصري، مخيم نهر البارد، وكانت أولى المحطات مقر اللجنة الشعبية، وكان في الاستقبال رئيس وأعضاء اللجنة وممثلي الفصائل الفلسطينية.وألقى أمين سر اللجان الشعبية في الشمال أبو ماهر غنومي كلمة لفت فيها الى أنه "منذ عام 2007 ونحن نعاني من بطء في اعادة اعمار مخيم نهر البارد ومن مشكلة شح المياه وملوحتها وتراجع خدمات الانروا سنويا في ظل حرمان الفلسطيني من حقوقه المدنية والاجتماعية ومن العمل في المهن الحرة، لذلك نتمنى ان تكون معاملة الفلسطيني المتواجد في لبنان بشكل افضل من معاملة الاجنبي".المصريبدوره أكد المصري "تمسك أحرار العرب بتحرير كامل التراب الفلسطيني وعودة اللاجئين الى أرضهم وقراهم وبلداتهم التي اخرجوا منها منذ 74 عاما بسبب الاحتلال الصهيوني، ونرفض كل حديث عن تهجير الفلسطينيين من لبنان او توطينهم فيه لأن الموقف الوطني والقومي الشجاع يكون بمساعدة الشعب الفلسطيني بالعودة الى ارضه".