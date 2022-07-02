Advertisement

لبنان

لجنة القضايا العربية في نقابة محامي طرابلس زارت مخيم نهر البارد

Lebanon 24
02-07-2022 | 07:10
A-
A+
Doc-P-967793-637923677994893029.png
Doc-P-967793-637923677994893029.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 زار وفد من لجنة القضايا العربية في نقابة المحامين في طرابلس برئاسة مقرر اللجنة المحامي عبدالناصر المصري، مخيم نهر البارد، وكانت أولى المحطات مقر اللجنة الشعبية، وكان في الاستقبال رئيس وأعضاء اللجنة وممثلي الفصائل الفلسطينية.
Advertisement
 
وألقى أمين سر اللجان الشعبية في الشمال أبو ماهر غنومي كلمة لفت فيها الى أنه "منذ عام 2007 ونحن نعاني من بطء في اعادة اعمار مخيم نهر البارد ومن مشكلة شح المياه وملوحتها وتراجع خدمات الانروا سنويا في ظل حرمان الفلسطيني من حقوقه المدنية والاجتماعية ومن العمل في المهن الحرة، لذلك نتمنى ان تكون معاملة الفلسطيني المتواجد في لبنان بشكل افضل من معاملة الاجنبي".
 
المصري
بدوره أكد المصري "تمسك أحرار العرب بتحرير كامل التراب الفلسطيني وعودة اللاجئين الى أرضهم وقراهم وبلداتهم التي اخرجوا منها منذ 74 عاما بسبب الاحتلال الصهيوني، ونرفض كل حديث عن تهجير الفلسطينيين من لبنان او توطينهم فيه لأن الموقف الوطني والقومي الشجاع يكون بمساعدة الشعب الفلسطيني بالعودة الى ارضه".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2022-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:54 | 2022-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2022-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:59 | 2022-07-02
14:11 | 2022-07-02
16:12 | 2022-07-02
15:59 | 2022-07-02
15:56 | 2022-07-02
14:55 | 2022-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website