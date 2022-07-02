وزير الثقافة يرد على الاستاذ "وازن".. "اعوذ برب الفلق"

مصدر سياسي"وازن"😂 يروج انني شاركت في اجتماع وزاري يتعلق بوضع اللاجئين الى ارض العدو ويسجل علي انني لم التفت الى "المشروع الاسرائيلي" او التزامن المريب مع اكتشاف شبكات التعامل:
استاذ "وازن"😂، ما توصي وزارة الثقافة، فبث الوعي لما يحوكه العدو يمثل همها الاكبر ومحور مهمتها الأهم!
— القاضي محمد وسام المرتضى وزير الثقافة (@JugeMMourtada) July 2, 2022
مصدر سياسي"وازن"😂 يروج انني شاركت في اجتماع وزاري يتعلق بوضع اللاجئين الى ارض العدو ويسجل علي انني لم التفت الى "المشروع الاسرائيلي" او التزامن المريب مع اكتشاف شبكات التعامل:
استاذ "وازن"😂، ما توصي وزارة الثقافة، فبث الوعي لما يحوكه العدو يمثل همها الاكبر ومحور مهمتها الأهم!