وزير الثقافة يرد على الاستاذ "وازن".. "اعوذ برب الفلق"

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غرد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مصدر سياسي"وازن" يروج انني شاركت في اجتماع وزاري يتعلق بوضع اللاجئين الى ارض العدو ويعتبر انني لم ألتفت الى "المشروع الاسرائيلي" او التزامن المريب مع اكتشاف شبكات التعامل.استاذ "وازن"، ما توصي وزارة الثقافة، فبث الوعي لما يحوكه العدو يمثل همها الاكبر ومحور مهمتها الأهم!‏كما نلفت جانبكم الى أنه شتان ما بين الثقل والوزن، فالاول ثابت لا يتأثر بينما "الوزن"-اذا كان موجودا اصلا- فإنه يتغير وقد يتلاشى اذا ما جنح صاحبه الى التخرصات (اي الكيد والاكاذيب) والخفة.... اعوذ برب الفلق!".