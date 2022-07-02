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لبنان

وزير الثقافة يرد على الاستاذ "وازن".. "اعوذ برب الفلق"

Lebanon 24
02-07-2022 | 07:27
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غرد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مصدر سياسي"وازن" يروج انني شاركت في اجتماع وزاري يتعلق بوضع اللاجئين الى ارض العدو ويعتبر انني لم ألتفت الى "المشروع الاسرائيلي" او التزامن المريب مع اكتشاف شبكات التعامل.
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استاذ "وازن"، ما توصي وزارة الثقافة، فبث الوعي لما يحوكه العدو يمثل همها الاكبر ومحور مهمتها الأهم!
‏كما نلفت جانبكم الى أنه شتان ما بين الثقل والوزن، فالاول ثابت لا يتأثر بينما "الوزن"-اذا كان موجودا اصلا- فإنه يتغير وقد يتلاشى اذا ما جنح صاحبه الى التخرصات (اي الكيد والاكاذيب) والخفة.... اعوذ برب الفلق!".
 
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