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لبنان

بيان هام من "مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان"

Lebanon 24
02-07-2022 | 08:42
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صدر عن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان البيان التالي:
"لما كانت المؤسسة قد وعدت المشتركين في منطقة بيروت الجنوبية الذين يتم مدهم بالمياه من خط 1200 بإنجاز تصليح العطل الكبير الذي طرأ على هذا الخط منتصف الاسبوع، ترى من واجبها والتزاما بالشفافية ان تضع المشتركين خصوصا واللبنانيين عموما بما حصل من تطورات فنية وتقنية حالت دون إعادة التغذية في هذا الشأن في الوقت المحدد.
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ان المؤسسة بالتعاون مع منظمة اليونيسف مشكورة وبتمويل منها كادت ان تنجز تصليح العطل، إذ باشرت بإجراء تجارب على الخط 1200، ولكن هذه التجارب أظهرت تصليح العطل الأساسي في مقابل تسرب مياه في موقع آخر، نتيجة الاهتراء الذي يصيب الخط الذي يعود تأسيسه إلى أكثر من خمسين عاما.
ويتطلب ذلك استبدال قسم كبير من خط ال1200.
بناء عليه تم التأكيد على تمويل وتأمين كافة التجهيزات اللازمة، الأمر الذي سيستغرق حوالى اسبوعين.
ولكن المؤسسة لن تبقى في الانتظار في حال جمود، بل ستقوم بمناورة على ستة من خطوط الجر الرئيسية لتتمكن من توصيل المياه إلى الخزان الرئيسي في برج ابي حيدر، وبالتالي معاودة التوزيع بشكل تدريجي إلى مناطق الحدث، المصيطبة، زقاق البلاط، عبد الله خالد، الحمرا، عين المريسة، الباشورة، البسطة.
ان المؤسسة تؤكد انها تشارك المشتركين ضيقهم، مما آل اليه الوضع نتيجة ظروف خارجة عن ارادتها، ولكنها تؤكد انها لن تتراجع امام هذا الظرف الصعب، وستسعى لتأمين ما أمكن من حلول فنية وتقنية سريعة، متوجهة بالشكر لمنظمة اليونيسف ولمن يتواصل مع المؤسسة من فعاليات نيابية وسلطات محلية، مكررة نداءها لضم الجهود والتعاون بين كل المعنيين لإيجاد الحلول المستدامة" .
المصدر: الوكالة الوطنية
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