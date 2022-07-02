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لبنان

سويف التقى كهنة عكار: لتوحيد الجهود خلال هذه الأيام الصعبة

Lebanon 24
02-07-2022 | 09:13
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التقى رئيس اساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف كهنة القرى والبلدات المارونية في محافظة عكار، وذلك ضمن اطار اجتماعاته الدورية والمستمرة مع الكهنة في مختلف قطاعات الأبرشية الستة، وذلك في مركز "مار منصور" - المقر الأسقفي لمطرانية طرابلس المارونية في عكار.
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وخلال اللقاء بحث المجتمعون في "مجمل القضايا الروحية والكنسية المرتبطة بالرعايا وبالواقع الرعوي في عكار بشكل عام، لاسيما خلال هذه الأيام التي تتعدد فيها النشاطات الروحية والترفيهية والتثقيفية بالاضافة الى المخيمات في الرعايا والأديرة والمدارس".

كما ناقش المجتمعون الاوضاع الاجتماعية والحياتية والاقتصادية الصعبة التي تمر فيها البلاد بشكل عام وقرى وبلدات عكار التي يخدمها بشكل خاص، وكان تبادل للخبرات بين الكهنة عبر عرض سريع للانشطة التي ينفذونها في هذا الاطار، والتي تهدف للوقوف الى جانب الأهالي تعزيزا لظروفهم ومحاولة لتشجيعهم على الصمود.

وكان للمطران سويف مداخلة أشار فيها الى "أهمية العمل على توحيد الجهود المبذولة على الصعيد الاجتماعي والحياتي من قبل مختلف الكهنة والرعايا، بالتعاون مع البلديات وبالتنسيق مع المجتمع الاهلي، حتى تتمكن الكنيسة من الاستمرار في تقديم الخدمات اللازمة قدر المستطاع لكل من هو بحاجة اليها بشكل لائق وأكيد".
المصدر: الوكالة الوطنية
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