معوض استقبل السفير الكازاخستاني

استقبل رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض في دارته في بعبدا، السفير الكازاخستاني في لبنان يرجان كاليكينوف، يرافقه القنصل عسكر أصيلوف ومستشار السفارة بلال جنيد.



وقد تخلل اللقاء جولة افق حول التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، كما جرى البحث في تطوير سبل التعاون بين البلدين.

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