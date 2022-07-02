الحلبي ومدير عام التربية تفقدا متوسطة شكيب ارسلان في فردان وثانوية صبحي المحمصاني

تفقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي والمدير العام للتربية عماد الاشقر متوسطة شكيب ارسلان الرسمية في فردان وثانوية صبحي المحمصاني في مجمع بئر حسن، حيث جرت الامتحانات الرسمية للثانوية العامة.

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