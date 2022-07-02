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لبنان
الحلبي ومدير عام التربية تفقدا متوسطة شكيب ارسلان في فردان وثانوية صبحي المحمصاني
Lebanon 24
02-07-2022
|
09:35
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تفقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي والمدير العام للتربية عماد الاشقر متوسطة شكيب ارسلان الرسمية في فردان وثانوية صبحي المحمصاني في مجمع بئر حسن، حيث جرت الامتحانات الرسمية للثانوية العامة.
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المصدر:
الوكالة الوطنية
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عباس الحلبي
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