Advertisement

لبنان

الحلبي ومدير عام التربية تفقدا متوسطة شكيب ارسلان في فردان وثانوية صبحي المحمصاني

Lebanon 24
02-07-2022 | 09:35
A-
A+
Doc-P-967816-637923761551679949.png
Doc-P-967816-637923761551679949.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 تفقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي والمدير العام للتربية عماد الاشقر متوسطة شكيب ارسلان الرسمية في فردان وثانوية صبحي المحمصاني في مجمع بئر حسن، حيث جرت الامتحانات الرسمية للثانوية العامة.
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
وزير الإعلام من بعبدا: اعترض على خطة التعافي المالي كل من الوزارء بيرم والحاج حسن وحمية ومرتضى وتحفظ عليها وزير التربية عباس الحلبي
lebanon 24
02/07/2022 23:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استقبل وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
02/07/2022 23:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بعض الطلاب درسوا 46 يوماً من أصل 110.. كيف ستسير امتحانات البريفيه والثانوية العامة؟
lebanon 24
02/07/2022 23:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24

عباس الحلبي

الثانوية العامة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2022-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:54 | 2022-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2022-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:59 | 2022-07-02
14:11 | 2022-07-02
16:12 | 2022-07-02
15:59 | 2022-07-02
15:56 | 2022-07-02
14:55 | 2022-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website