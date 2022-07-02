القصيفي حيا الصحافيين الرياضيين في عيدهم

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هنأ نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي "الزميلات والزملاء العاملين في الاعلام الرياضي من محررين، مراسلين ميدانيين، محللين، معلقين، ونقاد، وذلك باليوم العالمي للصحافيين الرياضيين".وقال: "إن دور الصحافيات والصحافيين الرياضيين اللبنانيين كان علامة فارقة، ليس في الاعلام اللبناني فحسب، بل في الاعلام العربي والدولي، وتقلد العديد منهم مناصب رفيعة في اتحادات صحافية رياضية عربيا ودوليا، نظرا للكفاءة التي بها يتمتعون".وحيا في اليوم العالمي للصحافة الرياضية "كل العاملات والعاملين في هذا المجال"، متمنيا لهم "دوام النجاح والتألق"، مؤكدا "دعم نقابة المحررين لهم والكثير- منهم هم في عداد أسرتها- وترفض اي مساس بحقوقهم، أو قيود على حركتهم، وتقف إلى جانبهم في اي افتئات او ظلم يطاولهم".وختم: "في عيدهم تحية من القلب إلى الصحافيات والصحافيين الرياضيين، ووعد بأن نكون معا من أجل حرية الاعلام، وصحافة رياضية مزدهرة، محصنة بالمهنية، والأخلاق والجدارة، وهي صفات يتحلى بها زميلاتنا وزملاؤنا، الذين نتمنى لهم النجاح الدائم والتوفيق".