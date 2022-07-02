حفل خيري لكاريتاس بمشاركة حجار في الاردن

شارك وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار أمس، في حفل خيري في الأردن من تنظيم "كاريتاس الأردن" أحيته الفنانة اللبنانية كارلا شمعون، في حضور رئيس كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود، السفير الباباوي في الأردن وممثلين عن مختلف الطوائف المسيحية في الأردن إلى جانب عدد من المسؤولين الأمنيين والسياسيين في الديوان الملكي. وخلال الحفل، تسلم حجار من رئيس بلدية الفحيص درعا تكريمية. كما تم جمع تبرعات بما يقارب ال500 ألف دولار أميركي لتأمين الدواء للبنانيين عبر "كاريتاس لبنان".

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