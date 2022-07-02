صدور نتائج الإمتحانات الرسمية لشهادة الإجازة الفنية.. إليكم هذا الخبر للإطلاع عليها

أصدرت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، مساء اليوم، نتائج الإمتحانات الرسمية لشهادة الإجازة الفنية.

ووفقاً للمديرية، فإنه يمكن الإطلاع على النتائج عبر الروابط التالية: