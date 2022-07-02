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لبنان

صدور نتائج الإمتحانات الرسمية لشهادة الإجازة الفنية.. إليكم هذا الخبر للإطلاع عليها

Lebanon 24
02-07-2022 | 11:02
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أصدرت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، مساء اليوم، نتائج الإمتحانات الرسمية لشهادة الإجازة الفنية.
 
ووفقاً للمديرية، فإنه يمكن الإطلاع على النتائج عبر الروابط التالية: 
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