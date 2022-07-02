حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الاصابات؟

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 1295 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1114814، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".

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