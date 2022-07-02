نقابة الفنانين نعت بيار شمعون: أفنى حياته على شاشة التلفزيون والمسرح

نعت نقابة الممثلين في لبنان الممثل الراحل بيار شمعون الذي توفي صباح اليوم السبت 2 تموز 2022.
وفي بيان له، تقدّم مجلس النقابة من "كافة الزملاء وعائلة الفقيد بأحر التعازي لوفاة شمعون الذي أفنى حياته على شاشة التلفزيون و المسرح و السينما"، مشيرة إلى أن مواعيد مراسم الدفن والتعازي ستنشر تباعاً وفي وقتٍ لاحق.
نبذة عن حياة الفنان الراحل:
1- ولد في زحلة، عام 1959 وأصله من البقاع بلدة سرعين
2- درس الفنون والمسرح في الجامعة اللبنانية.
3- أول عمل شارك به مسرحية "جزيرة العصافير" للمخرج شكيب خوري، وتلاها العديد من الأعمال، منها مسرحية "عمتي نجيبة"، مسرحية "هريبة يا أوادم" وعريسين مدري من وين" ومسلسل "عيوق ورفقاتو".
4- هو شقيق الكاتب طوني شمعون، واشتهر من خلال أدواره الكوميدية وخاصة في برنامج بسمات وطن.
أعماله
في التلفزيون
2021 شريعة الغاب
2020 رصيف الغرباء (المختار صقر)
2019 فرج ورحمة (ضيف شرف)
2019 موجة غضب (والد نور)
2018 حنين الدم (رمزي)
2018 موت أميرة (ديفيد مبارك)
2017 كاراميل (عماد)
2016 أمير الليل (ضيف شرف)
2015 سولو الليل الحزين
2013 الرؤيا الثالثة
2013 حبيب ميرا (السفير منير بارود)
2011 الشحرورة
2009 إسماعيل يس (أبو ضحكة جنان) (أمين عطاالله)
2008 السعادة الحقيقية
2007 حماتي وعقلاتي (كيمو)
2002 شلة عالهلة
2001 تلاميذ آخر زمن
1998 من الباب لباب
1995-2015 بس مات الوطن
1987 الأستاذ مندور (ناهي)
1984 بسمة التخلي
1983 عيوق ورفقاتو
في السينما
2018 كذبة بيضا
2018 ملا علقة (وليد الريس)
2013 كاش فلو (كميل)
1989 المحترف والأشباح
في المسرح
2012 وطن
2008 أنيس وموريس (موريس)
هريبة يا أوادم
1986 عريسين مدري من وين
1997 عمتي نجيبة"