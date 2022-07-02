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لبنان

وزير الثقافة ينعى بيار شمعون: نجم جديد يسقط من فضاء الفن اللبناني

Lebanon 24
02-07-2022 | 11:58
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نعى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى "الفنان اللبناني القدير المرحوم بيار شمعون"، وقال في بيان النعي: "نجم جديد يسقط من فضاء الفن اللبناني، بعد عقود طويلة من التألق على المسارح والشاشات. بيار شمعون الذي سكن عيون أجيال في مختلف الأدوار التي لعبها، أغلق اليوم الصفحة الأخيرة من كتاب عمره الزمني، ليفتح الصفحة الأولى من كتاب عمره النوراني، وهاجر من الأرض التراب ليقيم في ذاكرة الثقافة وأشواقها.
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عزاؤنا الحار لعائلتيه الصغرى والكبرى وللوطن الذي سيفتقد حضوره" .
 
 
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