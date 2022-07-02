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لبنان

مروج مخدرات في قبضة القوى الأمنية.. هذا ما ضبط بحوزته

Lebanon 24
02-07-2022 | 00:00
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي للحد من عمليات تجارة المخدرات وترويجها في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة، توافرت معلومات لها حول نشاط مجهول بترويج المخدرات سيرا على الأقدام على الأوتوستراد الممتد من ميرنا الشالوحي الى سد البوشرية.
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نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الى تحديد هويته، ويدعى إ. أ. (مواليد العام 1984، سوري). أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيدا لتوقيفه.
 
بتاريخ 28-6-2022 وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة سد البوشرية أثناء قيامه بترويج المخدرات سيرا على الأقدام. بتفتيشه عثر بحوزته على: 6 مظاريف تحتوي مادة الكوكايين زنتها 12,6/غ، 4 مظاريف بداخلها مادة الهيرويين زنتها 7,2 غ، مبلغ مالي وهاتف خلوي. بتفتيش مكان إقامته الكائن في محلة سد البوشرية تم ضبط ما يلي: 6 علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنتها 22,8 غ، قطعة من مادة حشيشة الكيف زنتها حوالى 41,4 غ ومبلغ مالي وهاتف خلوي.
 
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات سيرا على الأقدام لعدد من الزبائن على الأوتوستراد الممتد من محلة ميرنا الشالوحي الى محلة سد البوشرية.
 
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء".
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