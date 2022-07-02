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لبنان

توقيفات في الليلكي والصفير.. هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
02-07-2022 | 12:51
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 2 / 7 / 2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي المواطن (ع.ز.) بجرم افتعال إشكالات، وإطلاق النار وإصابة أشخاص، والتعدي على محطات للوقود وإضرام النار فيها والتعدي على المارة، والمشاركة في الظهور المسلح أثناء تشييع أحد الأشخاص في المنطقة. ويوجد في حقه عدد كبير من مذكرات التوقيف.
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كما أوقفت دورية من المديرية  في منطقة الصفير المواطن (م.ز.) بجرم افتعال إشكالات، والتعدي على أحد المطاعم في المنطقة، وإطلاق النار، وتعاطي المخدرات وترويجها. وضَبطت في حوزته كمية من مادة الكوكايين.
وأوقفت في المنطقة نفسها المواطن (ح.ح.) بجرم تعاطي المخدرات وترويجها وإطلاق النار وضَبطت في حوزته حبوباً مخدرة ومبلغاً مالياً، والفلسطيني (و.ز.) بجرم تعاطي المخدرات وترويجها.
سُلم الموقوفون مع المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
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