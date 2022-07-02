"عملية عسكرية" فوق حقل كاريش و"إسرائيل" تتحرّك.. ما علاقة "حزب الله"؟

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن جيش العدو الإسرائيلي اعترض 3 طائرات من دون طيار حلّقت من لبنان فوق البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن "تلك الطائرات اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي، وكانت متجهة نحو المياه الاقتصادية الإسرائيلية".

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ووفقاً للصحيفة، فإنّ هذه الطائرات كانت تُحلق قرب منصة الغاز في حقل كاريش، وقد جرى اعتراضها بواسطة طائرة مقاتلة وطائرتان أخريان بصاروخ باراك جرى إطلاقه من سفينة صواريخ.



وزعمت الصحيفة في مقال لها ترجمه "لبنان24"، مساء اليوم السبت، بأن "هذه الطائرات المسيرة تابعة لحزب الله، وقد كانت من أنواع مختلفة وحلقت على ارتفاعات منخفضة"، وأضافت: "لقد جرى رصد الطائرات وتمت مراقبتها حوالى الساعة 3 ظهراً، وجرى اعتراضها بالتنسيق بين القوات البحريّة والجويّة".



ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي قوله إن "التقديرات الأولية تشير إلى أن الطائرات لم تكن مسلحة ولم تشكل أي تهديد"، وأضاف: "في رأينا، هذه محاولة لتقويض المفاوضات مع لبنان بشأن الحدود البحرية، وحزب الله يريد تدمير لبنان".