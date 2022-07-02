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لبنان

معلومات صحافيّة: هذا ما دار بين ميقاتي وعون

Lebanon 24
02-07-2022 | 13:59
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ذكرت قناة الـ"MTV" أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بوجود فيتو لديه على وزير الاقتصاد أمين سلام الذي لا يريده في الحكومة المقبلة.
وبحسب القناة، فإن "ميقاتي اقتراح إعطاء وزارة الاقتصاد إلى رفيق حداد وهو المسؤول المالي في التيار الوطني الحر والمستشار الاقتصادي لعون".
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وذكرت الـ"MTV" أيضاً أن "ميقاتي أبلغ عون استحالة إعادة الوزير وليد فياض إلى وزارة الطاقة"، وأضافت: "ميقاتي قال لعون: ما في مشكلة يضل (فياض) وزير، بس مش وزير طاقة". 
ووفقاً للـ"MTV"، فإنّ "عون قال لميقاتي: ليه المداورة ما بتطال وزارة المال والداخلية مثلاً؟" فأجابه الأخير: "ما بدّي إفتح مشكل بالمالية".
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