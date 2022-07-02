تهديدٌ إسرائيلي جديد للبنان بعد "حادثة المسيّرات": "لنا حق الرد"

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شدّد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على أنّ "حزب الله يقوّض قدرة الدولة اللبنانية على التوصل إلى ‏اتفاق بشأن الحدود البحرية".وصعّد مؤكّدا أنّ، "إسرائيل لها الحق في التصرف والرد لمواجهة أي محاولة لإلحاق الأذى بها، وهي مستعدة للدفاع عن بنيتها التحتية ضد أي تهديد".كان قد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّ "طائرات حربية وسفينة صواريخ إسرائيلية قامت اليوم السبت باعتراض ثلاث طائرات مسيرة "معادية" اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل".ولفت إلى أنّه، "تمّ رصد المسيرات من قبل أنظمة الرصد إذ تمت مراقبتها من قبل وحدة المراقبة الجوية لتتم عملية الاعتراض في النقطة الميدانية الملائمة".وأكد أدرعي أن "التحقيق الأولي يتضح ان المسيرات "المعادية" لم تشكل تهديدًا حقيقيًا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط. لقد تصرفت أنظمة الرصد والانذار وفق المطلوب تطبيقًا لرؤية الدفاع الجوي المتعدد الأبعاد بأفضل الطرق وبتفعيل مهني وناجح للمقاتلين في البحر والجو".