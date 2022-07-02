"تاتش" تكشف أمراً مهماً عن أسعار بطاقات التشريج الجديدة.. ماذا قالت؟

أوضحت مصادر في شركة "تاتش" لـ"لبنان24" إنّ "التسعيرة النهائية لبطاقات التشريج لديها أصبحت ثابتة على موقعها الالكتروني"، مشيرة إلى أنّ "الفرق التقنية في الشركة عملت على تحديث الأسعار، وبالتالي فقد باتت الأسعار ثابتة ونهائيّة".

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ولفتت المصادر إلى أنّ "الشركة تلتزم بتسعير البطاقات استناداً لدولار منصة صيرفة"، موضحة أنها "لم تعمد إلى اعتماد دولار السوق الموازية أبداً"، وختمت: "ملتزمون بما تقوله وزارة الإتصالات، وأسعارنا باتت واضحة وبمتناول الجميع".



ما قصة تبدّل أسعار بطاقات "تاتش"؟



يوم 1 تموز، طرحت "تاتش" في فترة الظهر، الأسعار الجديدة لبطاقات التشريج، وقد تحدّد في بادئ الأمر سعر كل بطاقة بناءً للرصيد الموجود فيها. فعلى سبيل المثال، فإن البطاقة التي تتضمن رصيد 4.50 دولاراً جرى تسعيرها بـ4.50 دولاراً أو 112050 ليرة لبنانية، وقد التقط "لبنان24" صورة لتلك التسعيرة. (الصورة رقم 1 مُرفقة أدناه).



أما في فترة المساء يوم أمس، فقد تبين أن السعر بالليرة اللبنانية تغيّر بينما بقي نفسه بالدولار. وبحسب صورة التقطها "لبنان24"، فإنّ سعر البطاقة بالليرة اللبنانية ازداد نحو 12 آلاف ليرة ليصبح 124749 ليرة لبنانية. (الصورة رقم 2 مُرفقة أدناه)



هنا، التغير هذا أثار لغطاً بين المواطنين، فمبلغ 4.50 دولاراً يساوي 113850 ليرة لبنانية استناداً لدولار "صيرفة" البالغ 25300 ليرة لبنانية. وعملياً، فإن تسعيرة الـ124749 ليرة التي أظهرها موقع "تاتش" جعلت المواطنين يعتقدون أن الشركة اعتمدت التسعير على أساس دولار السوق الموازية والذي يتجاوز الـ27 ألف ليرة.



أما اليوم السبت، فقد تبين أن شركة "تاتش" أطلقت تعديلات جديدة على أسعار بطاقات التشريج الصادرة عنها، إذ وضعت تسعيرة جديدة ثاتبة بالدولار الأميركي لكلّ بطاقة، وقد اختلفت تماماً عن السعر الذي ظهر سابقاً.



فعلى سبيل المثال، فإنّ سعر بطاقة الـ4.50 دولاراً أصبح 5.01 دولارات أو 113850 ليرة لبنانية تبعاً لسعر دولار "صيرفة" البالغ 25300 ليرة لبنانية. (الصورة رقم 3 المُرفقة أدناه)



وعن هذا الأمر، قالت مصادر الشركة لـ"لبنان24" إن سعر 5.01 دولارات يشمل سعر البطاقة + الـ"TVA"، وهو السعر النهائي المُعتمد.

وفعلياً، فإن ما تبين هو أنّ هناك خطأ تقنياً طرأ على عمليات التسعير خلال الـ24 ساعة الماضية وهو الذي بدوره أثار بلبلة في صفوف المواطنين.

وما يظهر مؤخراً هو أن الشركة عملت على معالجة ذلك الخطأ الذي رصده "لبنان24" منذ يوم أمس الجمعة، وبالتالي جرى اعتماد التسعيرة النهائية التي تظهر في الصورة رقم (3).

وفي ما يلي صورٌ التقطها "لبنان24" من موقع "تاتش"، وتُظهر التغيرات والتبدلات بأسعار بطاقات التشريج:

الصورة رقم (1): تسعيرة ظهر 1 تموز 2022:

الصورة رقم (2): تسعيرة مساء 1 تموز 2022:

الصورة رقم (3): تسعيرة مساء 2 تموز 2022: