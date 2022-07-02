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لبنان

خبرٌ عن سحب الدولار من المصارف.. ما الذي طرأ مطلع تموز؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-07-2022 | 14:55
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واجه مواطنون، يوم أمس الجمعة، مشاكل عديدة في سحب رواتبهم عبر المصارف استناداً للتعميم 161 الذي ينص على إمكانية سحب الدولار بناء لمنصة "صيرفة".
وتبين أنّ سقف السحوبات قد تم تقليصهُ فعلياً لمجمل الحسابات، في حين أنّ بعض المصارف لم يوفّر كمية كافية من فئة الـ100 دولار ضمن الصرافات الآلية التابعة لها، الأمر الذي جعلَ المواطنين غير قادرين على سحب الأموال التي يريدونها ضمن السقوف المحدّدة لهم. 
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وفي حال توفرت الدولارات ضمن الصرافات الآلية، فإنها ستكون من فئات أدنى من فئة الـ100 دولار، أي من فئة الـ20 و الـ50 دولاراً.
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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