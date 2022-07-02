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لبنان

بيانٌ حاسم.. "حزب الله" يتبنّى إطلاق 3 مسيرات غير مسلحة باتجاه حقل "كاريش"!

Lebanon 24
02-07-2022 | 14:59
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، تبنيه إطلاق 3 مسيرات غير مسلحة باتجاه المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، وتحديداً عند حقل كاريش.
 
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وقال الحزب في بيان: "بعد ظهرِ اليوم السبت في 2/7/2022، قامت مجموعة الشهيدين جميل سكاف ‏ومهدي ياغي باطلاق ثلاثِ مسيراتٍ غير مسلحةٍ ومن أحجامٍ مختلفة باتجاه ‏المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهامٍ استطلاعية، وقد انجزت ‏المهمة المطلوبة وكذلك وصلت الرسالة، وما النصر الا من عند الله العزيز ‏الجبار".‏
 
وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية كشفت، اليوم السبت، أن جيش العدو الإسرائيلي اعترض 3 طائرات من دون طيار حلّقت من لبنان فوق البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن "تلك الطائرات اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي، وكانت متجهة نحو المياه الاقتصادية الإسرائيلية".

ووفقاً للصحيفة، فإنّ هذه الطائرات كانت تُحلق قرب منصة الغاز في حقل كاريش، وقد جرى اعتراضها بواسطة طائرة مقاتلة وطائرتان أخريان بصاروخ باراك جرى إطلاقه من سفينة صواريخ.

وقالت الصحيفة في مقال لها ترجمه "لبنان24"، مساء اليوم السبت، إنّ "هذه الطائرات المسيرة تابعة لحزب الله، وقد كانت من أنواع مختلفة وحلقت على ارتفاعات منخفضة"، وأضافت: "لقد جرى رصد الطائرات وتمت مراقبتها حوالى الساعة 3 ظهراً، وجرى اعتراضها بالتنسيق بين القوات البحريّة والجويّة". 

ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي قوله إن "التقديرات الأولية تشير إلى أن الطائرات لم تكن مسلحة ولم تشكل أي تهديد"، وأضاف: "في رأينا، هذه محاولة لتقويض المفاوضات مع لبنان بشأن الحدود البحرية، وحزب الله يريد تدمير لبنان". 

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