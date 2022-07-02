بيانٌ حاسم.. "حزب الله" يتبنّى إطلاق 3 مسيرات غير مسلحة باتجاه حقل "كاريش"!

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، تبنيه إطلاق 3 مسيرات غير مسلحة باتجاه المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، وتحديداً عند حقل كاريش.

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وقال الحزب في بيان: "بعد ظهرِ اليوم السبت في 2/7/2022، قامت مجموعة الشهيدين جميل سكاف ‏ومهدي ياغي باطلاق ثلاثِ مسيراتٍ غير مسلحةٍ ومن أحجامٍ مختلفة باتجاه ‏المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهامٍ استطلاعية، وقد انجزت ‏المهمة المطلوبة وكذلك وصلت الرسالة، وما النصر الا من عند الله العزيز ‏الجبار".‏

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية كشفت، اليوم السبت، أن جيش العدو الإسرائيلي اعترض 3 طائرات من دون طيار حلّقت من لبنان فوق البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن "تلك الطائرات اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي، وكانت متجهة نحو المياه الاقتصادية الإسرائيلية".