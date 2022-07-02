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لبنان

جثة على شاطئ السكسكية الزهراني.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
02-07-2022 | 15:59
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عثر على جثة شخص لم تعرف هويته حتى اللحظة على شاطئ السكسكية (المينا). وقد نقلت الجثة الى احد مستشفيات المنطقة والتحقيقات جارية لكشف ملابسات الوفاة.
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جثة

السكسكية

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