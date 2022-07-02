الحاج حسن: أزمة الطحين في بعلبك الهرمل غير مبررة

غرد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: "أزمة الطحين في منطقة بعلبك الهرمل غير مبررة وغير منطقية. نتمنى على القوى الأمنية والمعنيين في وزارة الإقتصاد التحرك الفوري لإنهاء هذه الازمة بكل تفاصيلها ومحاسبة كل مقصر اذا وجد".

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