بالصورة.. شاهدوا الطائرات الـ3 التي أطلقها "حزب الله" باتجاه "حقل كاريش"

نشرت قناة "المنار"، مساء اليوم، صورة تُظهر الطائرات الـ3 التي استخدمها "حزب الله" في عمليته التي نفذها، اليوم السبت، فوق المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل عند حقل كاريش البحري.

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وكان "حزب الله" أشار إلى أن تلك المسيرات "غير مسلحة"، موضحاً أنها قامت بـ"مهمات استطلاعية" وأنجزت المهمة المطلوبة.