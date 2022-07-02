قاضيان ومحقق فرنسيون في طوكيو لإجراء استجوابات بشأن كارلوس غصن

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وصل قاضيان ومحقق فرنسيون إلى طوكيو، السبت، لإجراء استجوابات في إطار التحقيق الجاري في فرنسا ضد كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة "رينو"، حسبما أفاد مصدر مطلع وكالة "فرانس برس".ويشتبه في أن غصن الذي أصدرت فرنسا بحقه مذكرة توقيف، وضع بين عامي 2012 و2017، مخططاً لغسل الأموال مع أربعة مسؤولين في شركة "سهيل بهوان للسيارات" العُمانية. لكنه ينفي هذه الاتهامات.وسيحقّق قاضيا نانتير في منطقة باريس، والمحقق من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية، في التدفقات المالية الكبيرة التي تعتبر مشبوهة.وأكدت النيابة العامة في نانتير في منطقة باريس، أن المحققين يفترض أن يبقوا في طوكيو حتى الجمعة لإجراء الاستجوابات.وأوضحت المصادر لـ"فرانس برس"، أن الهدف هو معرفة ما إذا كان هؤلاء "أبلغوا" بهذه التدفقات المالية او حتى "تحققوا من صحتها".