مجموعتهما نفذت عملية "حزب الله" فوق "حقل كاريش".. من هما سكاف وياغي؟

ارتبطت العملية التي نفذها "حزب الله"، اليوم السبت، فوق المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل عند حقل "كاريش"، باسمين لـ"شهيدين" من الحزب، هما جميل سكاف ومهدي ياغي.

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ففي بيانه المرتبط بالعملية، قال الحزب إن "مجموعة الشهيدين سكاف وياغي هي التي قامت بإطلاق 3 مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها للقيام بمهمة استطلاعية".

وفي السياق، نشرت قناة "المنار" تقريراً كشفت فيه تفاصيل عن سكاف وياغي. ففي ما خصّ الأول، أشارت إلى أنه "من بلدة عيتا الجبل وقد نشأ في بلدة مشغرة"، موضحة أن "سكاف استشهد عام 1994 خلال المواجهات ضدّ العدو الإسرائيلي".

أما في ما خصّ ياغي، فقد أشار تقرير "المنار" إلى أنه "نشأ وترعرع في مدينة بعلبك، وشارك في الحرب ضد المجموعات الإرهابية في سوريا، واستشهد هناك".

صورة من قناة "المنار" لـ"الشهيد جميل سكاف"

صورة من قناة "المنار" لـ"الشهيد مهدي ياغي"