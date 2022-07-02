Advertisement

لبنان

أي مكامن قوة يستند إليها ميقاتي في مواجهة العهد؟

Lebanon 24
02-07-2022 | 23:16
A-
A+
Doc-P-967901-637924260231453873.jpg
Doc-P-967901-637924260231453873.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتبت سابين عويس في" النهار":لا يبدو الرئيس ميقاتي مستاء، رغم معاتبته رئيس الجمهورية عَلى تسريب المسودة الحكومية. ولهدوئه ما يبرره.

فهو بداية مطمئن الى موقعه كرئيس مكلف الى جانب كونه رئيس حكومة تصريف اعمال، وهذا سيعطيه أفضلية على رئيس الجمهورية عند انتهاء الولاية الرئاسية بعد بضعة أشهر، فيما لو اخرج اجتهادات دستورياً وقرر البقاء في بعبدا تحت ذريعة لعدم تسليم البلاد للفراغ.

كما انه غير مستعجل على التأليف، بعدما رمى كرة التعطيل في مرمى بعبدا، رافعاً أي مسؤولية عن كاهله في هذا المعنى. وهو مستمر في القيام بدوره حيال إدارة الأزمة. فبعدما عجٓل في اقرار خطة التعافي الاقتصادي والمالي، يعمد اليوم الى ادخال تعديلات عليها مبرراً ذلك بأنه نتيجة المراجعة الدورية مع صندوق النقد الدولي، علماً ان التعديلات التي يقترحها من شأنها اذا صح ما نُقل عن مناقشات لجنة المال والموازنة ان تنسف الخطة وتعيد رسم بنودها من جديد.

وللرجل مبرراته في الاطمئنان الى موقعه، وهو الذي يضع التفاوض مع الصندوق سيفاً مسلطاً على عمل أي حكومة، خصوصاً وانه هو من وقع الاتفاق الأولي وعليه بالتالي ان يكون حاضراً وموجوداً لتوقيع البرنامج في صيغته النهائية.

لا يخشى ميقاتي على موقعه رئيساً مكلفاً فيما العهد يقضي أشهره الاخيرة، معولاً على ان يكون صموده امام الشروط التعجيزية والتعطيلية التي يواجهها مفتاحه الى ترؤس أولى حكومات العهد المقبل.

وابرز النقاط التي يتسلح بها عند تقديم أوراق اعتماده للمرحلة المقبلة، عدم تنازله عن صلاحيات رئاسة الحكومة او التساهل في ممارستها، مدعوماً من بيئته وقياداتها السياسية والروحية.

يحظى بتوافق عربي ودولي حوله لقيادة المرحلة الراهنة. وحرص اوساط قريبة منه على الإشارة الى دعم فرنسي وعدم ممانعة سعودية، رغم ان غالبية زوار العاصمة الفرنسية لا يلمسون اهتماماً فرنسياً استثنائياً بالملف اللبناني او من خارج السقف التقليدي في ظل الضغوط التي يتعرض لها سيد الاليزيه غداة خسارته الغالبية البرلمانية التي تطلق يده في الحكم.

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-07-03
04:41 | 2022-07-03
04:30 | 2022-07-03
04:29 | 2022-07-03
04:15 | 2022-07-03
04:04 | 2022-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website