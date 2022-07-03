Advertisement

لبنان

جريح نتيجة انحراف سيارته عن مسارها على اوتستراد القلمون بإتجاه بيروت.. هذه هي حالته الصحية

Lebanon 24
03-07-2022 | 01:11
A-
A+
Doc-P-967930-637924329675418687.jpeg
Doc-P-967930-637924329675418687.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جريح نتيجة انحراف سيارته عن مسارها على اوتستراد القلمون بإتجاه بيروت.
 
وقد عملت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة على اسعافه ونقله الى مستشفى النيني في طرابلس للعلاج، ووصفت حالته بالمستقرة.
Advertisement

وعلم "لبنان 24" ان الحادث جاء نتيجة نوم السائق اثناء القيادة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-07-03
04:41 | 2022-07-03
04:30 | 2022-07-03
04:29 | 2022-07-03
04:15 | 2022-07-03
04:04 | 2022-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website