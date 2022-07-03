جريح نتيجة انحراف سيارته عن مسارها على اوتستراد القلمون بإتجاه بيروت.. هذه هي حالته الصحية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جريح نتيجة انحراف سيارته عن مسارها على اوتستراد القلمون بإتجاه بيروت.

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وقد عملت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة على اسعافه ونقله الى مستشفى النيني في طرابلس للعلاج، ووصفت حالته بالمستقرة.وعلم "لبنان 24" ان الحادث جاء نتيجة نوم السائق اثناء القيادة.