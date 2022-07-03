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لبنان

قطب سياسي يقرأ في الحكومة والرئاسة وهذا ما كشفه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-07-2022 | 01:45
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يقول قطب سياسي بارز، يشكل نقطة تلاقي بين مختلف القوى الاساسية، في جلساته الضيقة "إن تأليف الحكومة معقد جدا وأن الاتصالات الجارية لا أفق لها، بسبب لعبة الشروط التي وضعها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل  لتمرير التشكيل ومنح الحكومة الثقة، مرورا  برغبة  اقطاب سياسيين على خط 8 آذار بعدم تأليف حكومة جديدة في الأشهر الأخيرة من ولاية  رئيس  الجمهورية العماد ميشال عون،  في حين أن حزب الله الذي يدعو الى تأليف  حكومة في أسرع وقت ممكن وفق تصريحات مسؤوليه لا يعتبر ملف التأليف أولوية أقصى  وهو حتى  الساعة يترقب مجريات الأمور على خط السراي - بعبدا،  خاصة وان لكل من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي  ورئيس  الجمهورية  هوامش  ينطلق منها  في هذه العملية، وبالتالي  لم يتدخل حتى الساعة مع رئيس التيار الوطني الحر   ضمن مساعيه المعروفة معه لتسهيل التأليف ،جريا على مساعيه الدائمة عند كل استحقاق، بانتظار أن تتبلور الأمور أكثر ليبنى على الشيء مقتضاه". 

وفي تقدير هذا القطب السياسي "ان الأولويات اليوم في مكان آخر وتتصل باستحقاق رئاسة الجمهورية، خاصة وان كل المعطيات والاشارات التي تلقتها القوى السياسية تشير إلى الذهاب الى رئيس وسطي وليس رئيس اقطاب، من دون أن يعني ذلك أن الرئيس الوسطي ليس رئيسا قويا".

ويعتبر القطب" أن التوجه الغربي والعربي والخليجي أقرب إلى شخصية غير مدنية، لكن اتجاهات الانتخابات الرئاسية غالبا ما تتحدد في الربع ساعة الأخير".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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