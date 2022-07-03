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لبنان

ممنوعون من الكلام السياسي... من هم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-07-2022 | 02:45
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بعدما كثر تعاطي عدد من رجال الدين بالأمور السياسية عبر الإعلام، اعادت ابرشية بيروت المارونية اصدار تعميم داخلي سابق، طلبت فيه من جميع الكهنة التابعين لسطتها الكنسية عدم تلبية دعوات وسائل الإعلام، المرئية والمسموعة، لإستضافتهم حول مواضيع سياسية عامة

وفي تبرير هذا الإجراء يقول مسؤولون في هذه الأبرشية إن المطلوب من الكهنة ورجال الدين تهدئة النفوس وليس تأجيجها، وذلك عن طريق تأييد طرف ومهاجمة طرف آخر. فالظرف الدقيق الذي يمرّ به لبنان لا يسمح بهذه المشاحنات غير المجدية.  المطلوب من رجال الدين، وبالأخصّ الكهنة، العمل على توحيد الصفوف والحؤول دون تشرذمها، وليس صبّ الزيت على النار". 

وكان الاب كميل مبارك قد اطلق سلسلة مواقف سياسية في اطلالة اعلامية قبل ايام استتبعت بعاصفة من الردود والردود المضادة، مما حدا بمطرانيك بيروت، التي يتبع لها، الى التذكير بتعميمها السابق".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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