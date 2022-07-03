هذه المعضلة في طريقها إلى الحلّ

لا يزال العمل جاريًا على أعلى المستويات من أجل تأمين رواتب الديبلوماسيين وموظفي البعثات اللبنانية في الخارج.

وعليه، وبناء على توجيهات من الرئيس نجيب ميقاتي بصفته رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال، فإن الدوائر المعنية في وزارة المال، وبالتنسيق مع دائر الشؤون المالية والإدارية في وزارة الخارجية، تعمل وبوتيرة سريعة على تحويل تلك المساعدات في أسرع وقت ممكن.

إلى ذلك، ثمّنت مصادر رسمية المبادرات التي كان يعتزم عدد من اللبنانيين المغتربين القيام بها، لجهة تأمين رواتب الديبلوماسيين، مكتفية بالتعليق: يكفينا فخرًا ما يقوم به المغتربون تجاه أهلهم المقيمين.