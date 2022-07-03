110 رحلات يوميًّا... هل مطار بيروت جاهز لاستقبال الوافدين؟

"إنه موسم سياحي واعد"... هكذا يتأمل المسؤولون أن يكون صيف لبنان وهذا ما يؤكده غالبية المسؤولين في القطاعات السياحية نسبة إلى ارقام الوافدين المتوفرة.

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وفي آخر التصريحات أكد نقيب مكاتب أصحاب السفر والسياح جان عبود في لقاء تلفزيوني أن "الرحلات محجوزة بالكامل إلى لبنان وإن شاء الله ستكون صيفيتنا ممتازة سياحياً"، لافتًا إلى أنه "ابتداءً من 5 تموز حتى منتصف أيلول سيكون هناك 110 رحلات وصول يومياً إلى لبنان".

إنها أرقام إيجابية ترسم بقعة ضوء في ظل العتمة شبه الشاملة في بلاد الأرز، إلا أنها تطرح سؤالًا أساسيًّا: "هل مطار بيروت جاهز لاستقبال هذه الأعداد بالأخص تزامنًا مع أزمة الكهرباء التي تعصف في لبنان؟

رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن قال لـ"لبنان 24": "نحن اعتدنا على الرحلات الكثيفة التي تأتي إلى لبنان في 2019 وقبل ذلك وبالتالي فإننا جاهزون لاستقبال الوافدين"، قائلًا: "الخميس مثلًا وصل إلى لبنان 103 طائرات وبنفس الشهر في 2019 كان يصل 125 طائرة أما بالنسبة إلى عدد الوافدين فوصل العدد يوم الخميس إلى 16000 وافد أما في 2019 فوصل إلى نحو 19000 في المدة نفسها".

وأشار إلى أن "ما أريد أن أصوبه هو ما نشر من أخبار عن وضع المطار من حيث البنية التحتية فبالنسبة لملف الكهرباء فهي متوفرة ولكن ما نتأثر به هو حين تصبح هناك أزمة كهرباء في كل لبنان وتنقطع بشكل شامل لعدد من الأيام وبالتالي في هذه الفترة نضطر إلى تشغيل مولداتنا الخاصة لتأمين الكهرباء بقدرتها الكاملة، ولكن في هذه الحالة نحن ليست لدينا القدرة على تشغيل المكيفات ولكن ليس صحيحًا أن الكهرباء تنقطع في المطار".

وتطرق إلى موضوع المياه في المطار، حيث وردت بعض الأخبار عن انقطاع للمياه في حرمه، وفي هذا الإطار أكد أن "هذا الأمر ليس واردًا على الإطلاق وانقطاع المياه لم يحصل ولا مرة".

ولفت الحسن إلى أن لمطار بيروت مشروعًا لتسهيل التنقل لذوي الاحتياجات الخاصة ولدينا رؤية بخصوص هذا الموضوع منتظرين الوقت المناسب لتنفيذه، لافتًا إلى أن حاليًا في بعض الأوقات يكون هناك توقف في السلالم الكهربائية ولكن فإن ذوي الاحتياجات الخاصة يتم توجيههم إلى غير مسار بشكل لا يضطرهم إلى المرور عبر السلالم العادية.

وأكد الحسن أن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة أخذ قرارًا بتأمين 10 مليون دولار للمطار لإعادة تأهيل الأجهزة المترهلة ونحن جهزنا جدولًا بالأمور الأساسية وبدأنا تحضير دفتر الشروط المطلوبة".

من جهة أخرى، أكد الحسن أن "ما يجب أن يؤخذ اليوم في عين الاعتبار هو أن الأجهزة الرسمية التي تعمل في المطار سواء كإدارة الطيران المدني أو كأجهزة أمنية تعمل 24/24 لتأمين استمرارية العمل لا بد وأن يقدم لها تحفيزات لكي تستمر بالعمل وليس منطقيًّا أن يستمر راتب الموظف كما هو عليه بل يجب ان ننصفه ".